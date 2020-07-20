 

Жена Олега Газманова о семейной жизни с артистом: Надо его держать!

20.07.2020, 17:23, Разное

Олег Газманов не раз говорил, что влюбился в Марину с первого взгляда. Многие считают – певец завоевал уникальную женщину. У скептиков иное мнение: супруге якобы непросто удерживать около себя такого энергичного и яркого мужчину.

Но Марина знает, в чем секрет семейного счастья. “Чтобы держать Газманова, надо его держать”, – отмечает она. По мнению жены Олега, женщина обязана быть отличной хозяйкой и чувственной любовницей. Также она должна отличаться мудростью, талантом, образованностью, воспитанностью, а также безупречным внешним видом.

Марина восхищается супругом. Она была рада, когда Олег спустя несколько месяцев снова оказался на сцене. По мнению жены артиста, Газманову было сложно находиться в домашних условиях и держать энергию в себе.

“Он должен был давать свет людям и целым городам. Нельзя таких артистов удалять от его зрителя”, – написала Муравьева в “Инстаграм”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Дек 2018 в 7:47 PST

Напомним, недавно Олег Газманов выступил на знаменитом фестивале “Славянский базар” в Витебске. Также артист стал председателем жюри конкурса в этом году. Яркими снимками певец поделился в своем инстаграм-аккаунте.





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