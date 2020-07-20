 

Инфекционист объяснил, почему коронавирус не опасен для отдыхающих на море

20.07.2020, 17:08, Новости дня

Отдыхать на пляжах и купаться в море, можно не опасаясь заражения коронавирусом, считает главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Соленая вода разрушает липидную оболочку вируса, и ультрафиолетовое излучение этот вирус инактивирует. То есть на пляже и в море этот вирус не опасен», – сказал Тимаков в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, можно ли заразиться COVID-19 при купании в реке или озере.

Напомним, что Высший совет по научным исследованиям Испании заявил о небольшой вероятности заражения коронавирусом при контакте с водой во время купания в море.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за жары

17.07 / В Украине вырос средний размер больничных и декретных – Фонд социального страхования

21.05 / Трамп и Помпео подтвердили, что США выходят из Договора по открытому небу. Аннексия Россией Крыма – одна из причин

15.07 / Захарова назвала санкции США методом нечистоплотной конкуренции

22.05 / Медики рассказали о простом способе дезинфекции маски

23.06 / Касперская назвала снижение налогов для IT-компаний «очень крутой мерой»

07.07 / ЦПА выступил против блокировки приложения iHerb

05.06 / Если и уезжать, так не в Россию

03.07 / Общество: В деле о ДТП с участием Ефремова начали искать женщину

07.07 / WT – Трамп заступился за «краснокожих» в названии американского футбольного клуба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска