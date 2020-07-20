Израиль запретил въезд для иностранцев до 1 сентября
20.07.2020, 17:08, Новости дня
Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранцев до 1 сентября на фоне ситуации с коронавирусом, информирует экономическое издание Globes.
По данным издания, израильское управление аэропортов уведомило все авиакомпании о сохранении строгого пограничного контроля из-за возобновления распространения COVID-19. Приказ на полный запрет на въезд граждан с не израильскими паспортами продлен как минимум до 1 сентября, передает РИА «Новости».
Израильтяне, которые возвращаются из-за границы, должны оставаться 14 дней на карантине.
Запрет на въезд иностранцев действует с середины марта.
В субботу сообщалось, что правительство Израиля в связи с ростом числа инфицированных приняло решение ввести частичный режим изоляции по выходным – то есть, с пятницы до воскресенья.
В конце июня минздрав Израиля сообщил о резком росте случаев коронавируса – скачок заболеваемости произошел в Ашдоте и Бат-Яме, где было введено ограничение на посещение пляжей и запрещено собираться в группы более десяти человек.
А в среду министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн сообщил о готовности повторно объявить карантин.
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