Эксперт рассказал о наличии земных элементов в упавших в Японии метеоритах

20.07.2020, 16:53, Разное

В начале июля на территории Японии упало несколько метеоритов. Эксперт из Госмузея науки в Токио пояснил о наличии в них земных элементов.

Как пишет «Политэксперт», упавшие в Японии космические объекты являются частями астероида, который двигался по солнечной орбите. Отколовшись от него в определенный момент, они попали в атмосферу Земли. Ученым представилась возможность исследовать состав «гостей» из глубин космоса.

Со слов Сигэкадзу Енэды, изучавшего метеориты, внешне они очень похожи на обычные хондриты. Подобные виды пород наиболее часто фиксируются в упавших на земную поверхность метеоритах. В найденных в Японии экземплярах при исследовании смогли выявить части пироксена, оливина и полевого шпата, абсолютно обычных для Земли. Также в космических объектах присутствует ряд металлических элементов.

Падение метеорита 2 июля произошло ночью в японской префектуре Тиба, как отмечали очевидцы, оно сопровождалось грохотом. Огненный шар на большой скорости вошел в земную атмосферу, после чего в одном из жилых районов были найдены два метеоритных осколка. Что интересно, они лежали прямо возле домов, однако по счастливой случайности падение объектов не привело к разрушениям или жертвам.