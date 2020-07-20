Ученые: Регулярные физические нагрузки помогают предотвратить гипертонию даже на территориях с загрязненным воздухом

20.07.2020, 16:53, Разное

Ученые установили, регулярные физические нагрузки способствуют снижению риска гипертонии. Особенно это касается людей, проживающих в районах с относительно загрязненным воздухом.

Ученые подчеркивают, свыше 91 % населения всего мира живет на территориях, где качество воздуха не соответствует рекомендациям ВОЗ. Пребывание и работа на открытом воздухе могут усугубить влияние загрязнителей на здоровье человека. При этом, по словам специалистов, занятия спортом, в том числе и не на самом чистом воздухе, способны предотвратить повышение кровяного давления. Исследователи на протяжении пяти лет анализировали состояние здоровья свыше 140 тысяч взрослых добровольцев Тайваня, не страдающих гипертонией. Ученые обнаружили сохранение пользы от физической активности, независимо от загрязненности территории. У людей, регулярно дающих организму умеренные физические нагрузки, исследователи отметили снижение на 4% риска гипертонии, а при высокой активности – на 13%.