 

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

20.07.2020, 16:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому исключается особый порядок рассмотрения уголовных дел без изучения доказательств по тяжким преступлениям, оставив его лишь для преступлений небольшой и средней тяжести.

Изменения, внесенные в ч.1 ст.314 Уголовно-процессуального кодекса России, ограничивают применение особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. В соответствии со ст.15 Уголовного кодекса РФ к ним относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пять лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния, документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, суды теперь не будут выносить приговоры в особом порядке по статьям 144 УК РФ, в том числе о мошенничестве и кражах в крупном и особо крупном размерах, о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

Ранее сообщалось, что в РФ предложили увеличить штрафы за продажу табака несовершеннолетним. Согласно поправкам, штраф для граждан за продажу насвая и снюса может составить от 15 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических – от 100 до 150 тыс. рублей.





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