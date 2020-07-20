 

Беларусь назначила Олега Кравченко послом в США

20.07.2020, 16:35, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послом этой страны в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

«Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию», говорится в сообщении государственного агентства новостей БелТА, опубликованном в понедельник.

О решении Минска и Вашингтона восстановить дипломатическое представительство на уровне послов было объявлено осенью прошлого года в ходе визита замгоссекретаря США Дэвида Хейла в Беларусь.

Президент США Дональд Трамп в начале мая этого года выдвинул кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому Союзу Джули Фишер на должность посла в Минске.

В 2008 году власти Беларуси приняли решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении страны санкций США, действующих до сих пор.

Санкции Вашингтона против Минска были введены за многочисленные нарушения прав человека и являлись логическим продолжением принятого в 2004 году Конгрессом США «Акта о демократии в Беларуси».

В документе содержались требования освободить находящихся в заключении лиц, помещённых в тюрьмы за политические или религиозные убеждения, отозвать политически мотивированные обвинения против оппозиционеров и независимых журналистов, предоставить исчерпывающее объяснение исчезновений деятелей оппозиции и журналистов, прекратить репрессии против независимых СМИ, профсоюзов и НКО, провести в Беларуси свободные и честные президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Олег Кравченко, кадровый белорусский дипломат, в 2008-2014 годах был временным поверенным в делах Беларуси в США, а с 2014 по 2017 отвечал за американское направление в МИД Беларуси. С января 2017 года он стал заместителем министра иностранных дел страны.

Дипломат неоднократно бывал в Вашингтоне за последние несколько лет, участвуя в «круглых столах» и совместных мероприятиях с Госдепартаментом США.

В интервью БелТА Кравченко заявил, что интересы США и Беларуси совпадают в нескольких областях: «Среди областей, в которых наши интересы совпадают, в первую очередь – взаимодействие в области привлечения финансовых ресурсов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность, сотрудничество правоохранительных органов».

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Полиция выехала по сообщению о захвате заложников в банке в Москве

26.06 / Эксперт: Попытки дискредитировать голосование по Конституции провалились

31.05 / Закрытую после пожара площадь перед Нотр-Дамом решено открыт

31.05 / В Москве за двое суток выпало 140 процентов месячной нормы осадков

19.06 / Планируемый вывод американских войск из Германии омрачает учения НАТО в Европе

08.06 / Собянин объявил о возвращении Москвы к нормальной жизни

28.06 / Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

16.06 / Ученые: Птицы видят недоступные человеческому глазу цвета

26.05 / Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе в Петрозаводске. Видео

30.06 / Эксперты выяснили, какая пищевая добавка оказалась опасной для кишечника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска