Беларусь назначила Олега Кравченко послом в США

20.07.2020, 16:35, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послом этой страны в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

«Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию», говорится в сообщении государственного агентства новостей БелТА, опубликованном в понедельник.

О решении Минска и Вашингтона восстановить дипломатическое представительство на уровне послов было объявлено осенью прошлого года в ходе визита замгоссекретаря США Дэвида Хейла в Беларусь.

Президент США Дональд Трамп в начале мая этого года выдвинул кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому Союзу Джули Фишер на должность посла в Минске.

В 2008 году власти Беларуси приняли решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении страны санкций США, действующих до сих пор.

Санкции Вашингтона против Минска были введены за многочисленные нарушения прав человека и являлись логическим продолжением принятого в 2004 году Конгрессом США «Акта о демократии в Беларуси».

В документе содержались требования освободить находящихся в заключении лиц, помещённых в тюрьмы за политические или религиозные убеждения, отозвать политически мотивированные обвинения против оппозиционеров и независимых журналистов, предоставить исчерпывающее объяснение исчезновений деятелей оппозиции и журналистов, прекратить репрессии против независимых СМИ, профсоюзов и НКО, провести в Беларуси свободные и честные президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Олег Кравченко, кадровый белорусский дипломат, в 2008-2014 годах был временным поверенным в делах Беларуси в США, а с 2014 по 2017 отвечал за американское направление в МИД Беларуси. С января 2017 года он стал заместителем министра иностранных дел страны.

Дипломат неоднократно бывал в Вашингтоне за последние несколько лет, участвуя в «круглых столах» и совместных мероприятиях с Госдепартаментом США.

В интервью БелТА Кравченко заявил, что интересы США и Беларуси совпадают в нескольких областях: «Среди областей, в которых наши интересы совпадают, в первую очередь – взаимодействие в области привлечения финансовых ресурсов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность, сотрудничество правоохранительных органов».