 

Путин назначил и.о. губернатора Хабаровского края

20.07.2020, 16:34, Новости дня

Российский президент Владимир Путин в понедельник назначил исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края после того, как в начале этого месяца предыдущий глава региона был арестован по обвинению в убийстве, что вызвало волну протестов.

Не менее 10 000 человек в субботу вышли на улицы Хабаровска с требованием освободить Сергея Фургала, члена Либерально-демократической партии (ЛДПР), который победил на губернаторских выборах в 2018 году, опередив соперника от правящей пропутинской партии.

В понедельник Путин официально снял Фургала с должности и назначил и.о. главы региона Михаила Дегтярева, который также является членом ЛДПР. Об этом стало известно из указа, опубликованного на сайте Кремля.





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