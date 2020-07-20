Мировые рынки начали новую неделю негативной динамикой

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20.07.2020, 16:34, Новости дня

Мировые рынки начали новую неделю преимущественно негативной динамикой, в то время как инвесторы ждут новостей из Брюсселя, где лидеры Евросоюза обсуждают детали пакета экономической помощи в связи с пандемией коронавируса.

В Азии итоги дня смешанные: токийский индекс Nikkei прибавил 21 пункт, но остался практически неизменным в процентном отношении, гонконгский Hang Seng к концу дня опустился на 0,3 пункта, а шанхайский Composite вырос на 3,1 процента.

Сиднейский индекс S&P/ASX опустился на 0,5 процента, сеульский KOSPI – на 0,1 процента, а тайваньский TSEC потерял 7 пунктов, но не изменился в процетном отношении. Мумбайский Sensex вырос на 0,6 процента.

В Европе торги также начались вяло: лондонский индекс FTSE потерял 0,8 пункта, парижский CAC-40 – 0,7 пункта, а франкфуртский DAX – 0,4 пункта.

Цена на американскую сырую нефть опустилась на 0,9 процента до 40,20 доллара за баррель, а нефть марки Brent потеряла 0,9 процента и торгуется по 42,75 доллара за баррель.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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