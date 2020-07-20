Принц Норвегии Хокон поделился семейными фотографиями по случаю своего дня рождения

20.07.2020, 16:31, Разное

Сегодня, 20 июля, день рождения празднует один из самых неординарных принцев современности – будущий король Норвегии Хокон. По случаю его 47-летия королевский дворец опубликовал на официальной странице в Instagram серию фотографий, на которых запечатлен не только сам именинник, но и его семья – жена, принцесса Метте-Марит, дочь, принцесса Ингрид Александра, и сын, принц Сверре Магнус. Они позировали на фоне пейзажей своего любимого острова Двергсойя, расположенного в муниципалитете Кристиансанн в графстве Агдер. Именно там Хокон и Метте-Марит проводят ежегодно свои летние каникулы.

Кронпринц Норвегии Хокон Кронпринцесса Метте-Марит Принцесса Ингрид Александра Принц Сверре Магнус

Напомним, принц Хокон – младший ребенок короля Норвегии Харальда V и королевы Сони. Он является потомком британской королевы Виктории, представителем династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург. Хокона всегда отличал независимый от мнения общественности и даже близких людей нрав. Он выбрал учебу в Калифорнийском университете вместо старейшего колледжа Оксфордского университета Баллиол, где учились его дед и отец и где, по чаяниям его семьи, должен был учиться он. Он взял в жены не девушку из высшего общества, а простую официантку, мать-одиночку Метте-Марит, хотя вся семья была от такой кандидатуры, мягко говоря, в недоумении. И хотя он и родился даже не с серебряной, а с золотой ложкой во рту, все же сумел сохранить милую непосредственность. И в доказательство этих слов приведем яркий пример.

В 2017 году и королю, и королеве Норвегии исполнилось по 80 лет – день рождения Его Величества Харальда V был 21 февраля, а королеву Соню с этим событием поздравляли 4 июля. Однако празднования юбилеев решили провести в мае, разделив их на два дня. В честь такого события в Королевский дворец Осло были приглашены представители всех основных королевских семей Европы. И вот, после того как гости поприветствовали с балкона собравшихся у дворца подданных, они отправились на торжественный закрытый ужин. В ходе вечера гости и фотографы заметили нечто необычное – принц Хокон в какой-то момент появился за столом без бороды, которая успела стать неотъемлемой частью его образа. Как оказалось, воспользовавшись чрезмерной увлеченностью гостей едой и разговорами, Хокон вышел из зала, сбрил бороду и как ни в чем не бывало вернулся к гостям. Фотографии этого вы можете увидеть здесь.