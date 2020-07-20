 

Принц Норвегии Хокон поделился семейными фотографиями по случаю своего дня рождения

20.07.2020, 16:31, Разное

Сегодня, 20 июля, день рождения празднует один из самых неординарных принцев современности – будущий король Норвегии Хокон. По случаю его 47-летия королевский дворец опубликовал на официальной странице в Instagram серию фотографий, на которых запечатлен не только сам именинник, но и его семья – жена, принцесса Метте-Марит, дочь, принцесса Ингрид Александра, и сын, принц Сверре Магнус. Они позировали на фоне пейзажей своего любимого острова Двергсойя, расположенного в муниципалитете Кристиансанн в графстве Агдер. Именно там Хокон и Метте-Марит проводят ежегодно свои летние каникулы.

Кронпринц Норвегии ХоконКронпринцесса Метте-МаритПринцесса Ингрид АлександраПринц Сверре Магнус

Напомним, принц Хокон – младший ребенок короля Норвегии Харальда V и королевы Сони. Он является потомком британской королевы Виктории, представителем династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург.  Хокона всегда отличал независимый от мнения общественности и даже близких людей нрав. Он выбрал учебу в Калифорнийском университете вместо старейшего колледжа Оксфордского университета Баллиол, где учились его дед и отец и где, по чаяниям его семьи, должен был учиться он. Он взял в жены не девушку из высшего общества, а простую официантку, мать-одиночку Метте-Марит, хотя вся семья была от такой кандидатуры, мягко говоря, в недоумении. И хотя он и родился даже не с серебряной, а с золотой ложкой во рту, все же сумел сохранить милую непосредственность. И в доказательство этих слов приведем яркий пример.

В 2017 году и королю, и королеве Норвегии исполнилось по 80 лет – день рождения Его Величества Харальда V был 21 февраля, а королеву Соню с этим событием поздравляли 4 июля. Однако празднования юбилеев решили провести в мае, разделив их на два дня. В честь такого события в Королевский дворец Осло были приглашены представители всех основных королевских семей Европы. И вот, после того как гости поприветствовали с балкона собравшихся у дворца подданных, они отправились на торжественный закрытый ужин. В ходе вечера гости и фотографы заметили нечто необычное – принц Хокон в какой-то момент появился за столом без бороды, которая успела стать неотъемлемой частью его образа. Как оказалось, воспользовавшись чрезмерной увлеченностью гостей едой и разговорами, Хокон вышел из зала, сбрил бороду и как ни в чем не бывало вернулся к гостям. Фотографии этого вы можете увидеть здесь.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / “Самый трэш”: Группа Little Big в очередной раз покорила европейцев своим клипом

16.05 / Новое лекарство против болезни Альцгеймера прошло испытания

25.05 / Джонни Депп сыграет Федерико Феллини

03.07 / 18-летняя дочь Осина отправилась под венец: Замужем за лучшим

26.06 / «И из Польши, и из России подкидывают»

25.05 / Суперраспространителей назвали ответственными за скорость заражения коронавирусом

09.05 / В России предлагают продавать новые автомобили прямо с заводов

15.06 / СерпомПо: Крах операции «БеларусьНаша»

21.05 / Яббаров из “Дома-2” сообщил о пополнении в семье: Это моя страсть

04.07 / «Не забывайте, чей хлеб кушаете, пацаки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска