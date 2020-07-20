Назван полезный в небольших количествах алкогольный напиток

20.07.2020, 16:30, Новости дня

Игристое вино, в частности шампанское, в небольших количествах полезно для мозга, выразила мнение врач-диетолог Арина Смолова. По ее словам, этот напиток способен приостановить развитие слабоумия и даже повернуть вспять болезнь Альцгеймера.

О таких свойствах шампанского, по словам эксперта, свидетельствуют многочисленные исследования ученых по всему миру, передает «Вечерняя Москва».

«Стоит также отметить, что продукты, производимые из винограда, содержат полезные вещества, которые замедляют процессы ухудшения памяти. В напитке имеются полифенолы, препятствующие образованию в головном мозге амилоидных пептидов, которые являются нейротоксичными белками, приводящими к развитию слабоумия», – сообщила Смолова.

По ее мнению, потребление именно шампанских вин розовых и красных сортов замедляет старение.

«Дело в том, что красный виноград и вещества, содержащиеся именно в косточках красного винограда, давно изучены и широко используются в медицине именно как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, обновляющими организм», – добавила Смолова.

Кроме того, по словам диетолога, игристый напиток оказывает положительное влияние не только на работу мозга, но и сердца. Также этот напиток улучшает состояние кожных покровов, уменьшает количество «плохого» холестерина. Шампанское, как и другие вина, обладает антиоксидантными свойствами, в его составе много растительных флавоноидов, которые сокращают количество холестериновых бляшек, в результате чего процессы атеросклероза протекают не так интенсивно.

Однако врач подчеркнула, что нужно знать меру. Злоупотреблять шампанским врач не рекомендует.

«Считается, что употребление 50 граммов вина в день – это полезная доза. Что касается шампанского, здесь нужно быть более осторожным. В целом же допустимый максимум не должен превышать одного бокала в сутки», – отметила диетолог.

Ранее сообщалось, что многие диетологи советуют употреблять авокадо, обладающее множеством полезных свойств. Так, авокадо максимально полезен для человеческого организма. Самое главное в нем – полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы организму, сердцу, а также авокадо более богато калием, чем бананы.