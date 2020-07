Мнение: Мировые элиты заработали на коронавирусе

По поводу новости Блумберга про секретную вакцину для российской элиты. По моим наблюдениям, где-то в апреле те самые элиты – и мировые, и российские, которые якобы получили «вакцину» поняли, что болезнь совсем не так страшна, а заработок на ней – легок и необременителен.

С тех пор мы имеем чертов карнавал мирового масштаба безудержного мошеннического по сути заработка на всем. Причем не только в прямом коронавирусно-медицинском смысле, а вообще на всем. Читая новости, складывается ощущение, как будто попал в мир книги «Нечистая сила» Пикуля.

Строительные и инфраструктурные проекты, которые сталкивались с общественным сопротивлением до карантина – продвигаются в ускоренном темпе. При этом зарплаты рабочим платиться много где вообще перестали, повсеместно о дополнительных выплатах забыли, доходы работающих снижаются вообще везде.

Это касается не только и не столько наших строек, сколько любого мирового бизнеса. Что общего между сотрудниками, например, Амазона и гастарбайтерами произвольного российского строительного объекта в эпидемию? И там, и там хозяева зарабатывают, снижая доходы рабочих. И наши собственники выглядят на самом деле порядочнее Безоса. Они зарабатывают молча, не выступая в публичном пространстве с «моральных позиций».

Повсеместно также снижаются доходы врачей и расходы на медицину. Как же так, спросите. Эпидемия же. Потрачены миллиарды, откуда экономия. Так вот эпидемия позволяет экономить вообще на всем, кроме прямой коррупции. Идеальным памятником, которой служит аппарат ИВЛ – в лучшем случае 90% этих аппаратов, наклепанных в последние полгода, никогда не будут использованы по назначению.

Зато куча народу не получило плановых равно дешевых и дорогостоящих процедур, лекарств и прочего медицинского ухода, включая внимания врачей. И тут действительно страновая разница только в способах обогащения – где побогаче зарабатывают на временных госпиталях и масках, где победнее – как в ЮАР – на госконтракте на рытье 1,5 млн могил, так же бесполезных в смысле борьбы с инфекцией. В странах первого мира заработок изящней. Напечатанные ради поддержки малых сих в карантине и борьбы с вирусом деньги прямо перетекли на фондовый рынок.

Действительно, не бедным же их раздавать, не на средний класс же тратиться. Инвест банки отчитались о рекордных прибылях за квартал. Даже нейтральнейшая организация мира – ООН – через своего начальника Гутьереша – изволила промямлить что-то вроде «да вы с ума сошли, добром этот распил не кончится». И была справедливо осмеяна, и проигнорирована.

И вот теперь, когда на повестке дня встал вопрос как заканчивать процесс (людей, которые целый квартал только мешали, надо выгонять на работу, чтобы хотя бы как-то легендировать существование реальной экономики, обеспечивающей курс акций), мы имеем вишенку на тортике заработка на пустоте – «вакцинную гонку». Посмотрите, насколько дороже стали акции торгующихся на бирже вакцинных компаний в последние две недели. Сколько публикаций про неизбежность второй волны, про коварных русских хакеров, которые воруют вакцины, про аструзенеку, которая собирается вакцины для третьего мира печатать в странах третьего мира десятками миллионов порций, про вот это все. Медийная истерика достигла невиданных даже по меркам марта уровней при очевидном снижении общественного интереса к проблеме.

И частью этой истерики является публикация Блумберга про некие «российские элиты», которые вакцинировались авансом. Надо понимать, что мировая пресса сложила российским элитам уникальную репутацию. Люди, лишенные каких-то моральных качеств и ограничений, но обладающие бесконечным доступом к деньгам и абсолютной рациональностью. Двигающиеся к цели самым коротким и эффективным путем. Надо убить – убьют. Надо украсть – украдут. Далее включается клип Робби Вильямса «Party like a russian».

Публикация про то, что вот эти прекрасные люди УЖЕ вакцинировались – это просто недорогой, по сравнению с ничем не обеспеченной рыночной капитализацией коллективной Модерны / Нововакса, способ раскрутки неочевидной для специалистов идеи всеобщей вакцинации от коронавируса и поддержки стоимости этой самой модерны / новавакса.

Have it like an oligarch. Вот олигархи и «имеют» в блумберговской интерпретации. Смешно и стыдно было бы, если бы не одно но. Да, миллиарды людей стали беднее, но зато пустые компании, не имеющие ни одного успешного проекта, стали стоить за полгода в десять раз больше. Жаль, Институт Гамалеи не торгуется на бирже.

