 

51-летняя фитнес-тренер поделилась простым секретом хорошей формы

20.07.2020, 16:30, Разное

Фитнес-тренер Линн Монтойя пояснила о простом секрете хорошей формы. Соблюдение простых правил поможет сохранять здоровье и энергию независимо от возраста.
Как пишет «Политэксперт», известная фитнес-тренер уверена, что каждой женщине доступна своеобразная тайна молодости и энергичности. Для этого необходимо следить за своим здоровьем, отказаться от вредных привычек и нездорового питания, а также вести активный способ жизни.

В свои 51 год тренер постоянно контролирует свой рацион, избегая фастфуда и других вредных продуктов питания. Также в ее ежедневном распорядке дня обязательно присутствуют тренировки с различными видами упражнений.

При этом, если многие эксперты уверены, что с возрастом интенсивность нагрузок должна снижаться, то Монтойя наоборот старается усложнять задачи. За месяц фитнес-тренер проводит 20 тренировок в спортзале. При этом все ее подопечные, многие из которых также старше 30-40 лет, стараются не отставать от наставницы. Такие занятие спортом приносят им удовольствие, что также важно, так как заряжает человека позитивом.

Регулярные занятия помогают спортсменке оставаться в форме даже после 50 лет. При этом активные упражнения не только улучшают фигуру, но и повышают либидо. Любая жительница может надолго оставаться сильной, сексуальной и привлекательной, контролируя гормональный фон и не отказываясь от силовых тренировок.





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