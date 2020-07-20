Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как обезопасить здоровье кошки

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20.07.2020, 16:30, Разное

Ветеринар Евгений Цыпленков пояснил о простых способах ухода за кошкой. Эксперт дал ряд советов, как обезопасить здоровье своего домашнего питомца.
«Инфореактор» сообщает, что качество и продолжительности жизни кошки может зависеть от множества разнообразных факторов. Так, вовремя проведенная операция по стерилизации позволяет избежать многих заболеваний животного.

Кроме того, обязательно следует контролировать рацион животного, особенно у кастрированных котов. В случае неправильно сбалансированного меню питомец может не только набрать лишний вес, но и получить ожирение, а вслед за этим и проблемы с сердцем и сосудами. Также от питания зависит здоровье мочеполовой сферы животного, излишние жиры могут вызвать мочекаменную болезнь.

Также ни в коем случае не стоит отказываться от прививок пушистым любимцам. Благодаря таким простым процедурам можно сократить риски заражения различными инфекционными болезнями. При любом подозрении на нездоровое состояние кошки, советует Цыпленков, стоит сразу же обращаться к ветеринару. Самолечение может только усугубить заболевание.





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