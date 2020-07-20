Анастасия Стежко из сериала “Полицейский с Рублевки” показала фото со свадьбы в Париже

20.07.2020, 16:23, Разное

Анастасия Стежко и ее избранник

Дмитрий Старостин вступили в брак в июле 2019 года. Торжество влюбленные устроили

в Париже. На мероприятии присутствовали только самые близкие.

По словам звезды сериала “Полицейский

с Рублевки”, бракосочетание ей запомнилось как нечто красивое и яркое. Тот летний

день для Стежко и Старостина всегда будет особенным.

Говоря о первом годе супружества,

Анастасия отметила, что лучшим его итогом стала дочь Стефания. Артистка родила

первенца 7 мая 2020 года. Звезда сериала “Полицейский с Рублевки” называет

наследницу исключительно Стешей.

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Публикация от Анастасия Стежко (Старостина) (@nastya_stezhko) 19 Июл 2020 в 1:12 PDT

Ранее в личном микроблоге

Анастасия Стежко призналась, что материнство ее изменило. Актриса научилась

существовать в режиме многозадачности. Также она поняла, что

новоиспеченной маме не надо стесняться просить у помощи у близких. Поддержка

очень важна.

Отметим, что пышную и шумную

свадьбу звезда сериала “Полицейский с Рублевки” Анастасия Стежко и Дмитрий Старостин провели только

через два месяца после регистрации отношений. Торжество состоялось в Москве.

Медовый месяц пары прошел в Италии.