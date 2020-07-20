 

Анастасия Стежко из сериала “Полицейский с Рублевки” показала фото со свадьбы в Париже

20.07.2020, 16:23, Разное

Анастасия Стежко и ее избранник
Дмитрий Старостин вступили в брак в июле 2019 года. Торжество влюбленные устроили
в Париже. На мероприятии присутствовали только самые близкие.

По словам звезды сериала “Полицейский
с Рублевки”, бракосочетание ей запомнилось как нечто красивое и яркое. Тот летний
день для Стежко и Старостина всегда будет особенным.

Говоря о первом годе супружества,
Анастасия отметила, что лучшим его итогом стала дочь Стефания. Артистка родила
первенца 7 мая 2020 года. Звезда сериала “Полицейский с Рублевки” называет
наследницу исключительно Стешей.

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Публикация от Анастасия Стежко (Старостина) (@nastya_stezhko) 19 Июл 2020 в 1:12 PDT

Ранее в личном микроблоге
Анастасия Стежко призналась, что материнство ее изменило. Актриса научилась
существовать в режиме многозадачности. Также она поняла, что
новоиспеченной маме не надо стесняться просить у помощи у близких. Поддержка
очень важна.

Отметим, что пышную и шумную
свадьбу звезда сериала “Полицейский с Рублевки” Анастасия Стежко и Дмитрий Старостин провели только
через два месяца после регистрации отношений. Торжество состоялось в Москве.
Медовый месяц пары прошел в Италии.





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