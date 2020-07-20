Эксперты: Маркировка товаров поможет малому бизнесу и поддержит здоровье населения

20.07.2020, 16:23, Разное

Цифры доходов, недополученных из-за серого оборота товаров, шокируют: по данным экспертов “Тиар-Центра”, это 533 миллиарда рублей. Сам же нелегальный оборот оценивается ими в 5,2 триллиона рублей. Это лишь в два раза меньше, чем расходная часть всего российского бюджета за первое полугодие.

Совершенно ясно, что урон для отечественной экономики – колоссальный. Честные предприниматели не могут нормально развивать бизнес и создавать новые рабочие места, отмечает Михаил Хазин – член Высшего совета Международного евразийского движения, академик Международной академии менеджмента.

Решить проблему призвана система маркировки товаров и их отслеживания. Такое принципиальное решение государство приняло несколько лет назад. Такой шаг повысит роль малого бизнеса, которому сейчас очень трудно конкурировать с “нелегалами”, отмечает Хазин.

“Воевать с крупными организациями, производящими фальсификаты и завозящими контрабандную продукцию, он в принципе не может”, – подеркнул аналитик.

По его мнению, тема маркировки становится все более актуальной.

В свою очередь политолог Алексей Мухин уверен, что маркировка сделает процесс изготовления и транспортировки товаром максимально легальным, определить качество товара в любой момент без пресловутого человеческого фактора и дорогостоящих экспертиз. Манипуляции вроде вброса девешевой неучтенной продукции теперь будут невозможны.

Один из самых крупных нелегальных оборотов существовал на рынке обуви и сигарет. Контрабанда и контрафактные товары были там привычным явлением. Все изменилось 1 июля. Теперь немаркированная табачная продукция и обувь становятся нелегальными, а контролирующие и правоохранительные органы получают дополнительные возможности для выявления “серой” продукции.

Но борьба с контрафактом невозможно без помощи самих потребителей. Если раньше приструнить торгующих нелегальными товарами и завышающих цены дельцов было порой непросто, то теперь это можно сделать самым простым способом: установить на смартфон приложение “Честный знак” и отправить жалобу.

Это позволит сделать товары дешевле, ведь продавцы не могут бесконтрольно завышать ценники. Что очень кстати, ведь эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по доходам населения. С помощью “Честного знака” потребитель всегда будет покупать товар по реальной цене. Нажиться на людях у ушлых коммерсантов больше не получится.

Что касается лекарств, то для них сделаны послабления. Произведенные до 1 июля препараты можно продавать до истечения срока годности. Но в дело вступает довольно банальная проблема – воровство. “Несут” из поликлиник и государственных аптек, а затем задирают ценники и продают доверчивым покупателям. “Ради борьбы с таким безобразием не грех и “цифровой концлагерь”, как выразился Михаил Хазин, для товаров ввести”, – цитирует эксперта “Московский комсомолец”.

Масштабы маркировки и, как следствие, защиты покупаталей от контрафакта будут расширяться. С 1 октября она распространится на духи и парфюмерию, с ноября – на шины и покрышки, с января следующего года – на одежду и молочную продукцию, а с марта – на бутилированную воду.

Маркировка обеспечивает прозрачность и предсказуемость рынка., отмечает исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков.

“Наша миссия заключается в обеспечении максимальной доступности современных эффективных препаратов для населения страны. Весь мир – от США, Европы, Австралии, Японии, Швейцарии – все страны сейчас стремятся найти оптимальные пути повышения доступности препаратов. Мы создаем мегасовременную систему”, – подчеркнул Шипков.

По словам экономиста Владислава Иноземцева, уже несколько лет все чиновники говорят о “цифровизации” как о важнейшем приоритете национального развития. Россия вознамерилась осуществлять цифровизацию в масштабах, о которой на Западе даже не мечтают. По мнению эксперта, такие методы контроля представляются разумными особенно в случаях с алкоголем и табаком – важными подакцизными товарами.

“Маркировка – это борьба с контрафактом. Возможно, и даже очевидно, что эти проблемы присутствуют. Марка наносится на упаковку и гарантирует, что это за продукция” – подчеркивает гендиректор ассоциации Кубаньмолоко Анатоллий Синецкий.

Как это часто бывает, борьба с беспределом задевает интересы тех, кто пытается нажиться на нелегальной деятельности. По словам Мухина, противостоять маркировке принялись лоббисты, сопротивляющиеся легальной маркировке продукции.