Не москвича заказывали? Получайте!

20.07.2020, 16:24, Разное

Стоило, конечно неделю думать, слушать доклады служек о ежедневных многотысячных митингах в Хабаровске и других городах края, чтобы онлайн, не выходя из бункера, воткнуть хабаровцам Дегтярева. Главное достижение которого в жизни – фаворит Жириновского. Он потому Дегтярева всюду и пихает: в кандидаты на мэрских выборах 2013 года, председатели думского комитета по спорту, теперь вот – в губернаторы Хабаровского края.

А Путину – какая разница? Руководит нижегородец Лимаренко Сахалином, вологжанин Травников – Новосибирской областью и т.д., и т.п. Почему бы самарскому пареньку не порулить хабаровчанами? К тому же Дегтярев с Фургалом, за которого так неожиданно вписались местные жители, на одних думских галерах столько лет сидели.

На то, что даже хабаровские жириновцы московским пытались объяснить: «нам нужен местный. … не ЛДПРовец нужен, нам нужен местный человек, который понимает интересы и проблемы региона», – Кремлю плевать.

Царь лучше знает, что его народу нужно. Сам в Хабаровск, правда, сунуться боится. Как побоялся сразу назначить кого-то из своих, тех, что за бизнес-интересами дружков его присмотреть сможет.

Ведь Фургала из-за этого скинули, а не потому, что он кого-то когда-то заказал. Если кого в современной России, это и может смутить, то явно не выходцев из «бандитского Петербурга».

Ну а Дегтярёва, если что, не жалко – не свой. Как раз подходящая кандидатура, чтобы в жерло народного гнева бросить. Местные уже обещают ему жаркую встречу.

Но Путин решает свои задачи. И что там хочет народ на краю необъятной России, его совершенно не интересует.

СерпомПо