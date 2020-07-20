 

Разумков о требовании РФ внести изменения в Конституцию: Мы сами определимся. У другого государства нет такого права

20.07.2020, 16:16, Новости дня

Вносить изменения в Конституцию Украины нужно только по требованию граждан Украины, другие страны не имеет права настаивать на этом. Об этом 20 июля на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.  

Таким образом он ответил на вопрос, должна ли Украина вносить изменения в Конституцию по требованию России.

“Думаю, что вносить изменения в Конституцию Украины может требовать только украинский народ, украинское общество, украинская Верховная Рада, народные депутаты, президент и другие институции, которые работают в интересах нашего государства. Любое другое государство не имеет такого права. Мы не предлагаем изменения в их законы, тем более в их конституцию, думаю, мы сами определимся с нашей Конституцией”, – сказал Разумков.

При этом, по его мнению, Верховная Рада должна принять еще много законов, которые касаются возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

“В моем понимании разделить эти два вопроса очень сложно. Да, мы двигаемся параллельными путями, но двигаться мы должны с одинаковой скоростью. – сказал спикер. – Мы готовы работать и принимать законы, которые позволят нам вернуть временно оккупированные территории, вернуть своих людей, вернуть свои границы, исходя исключительно из интересов Украинского государства”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Россия настаивает на закреплении в Конституции особого статуса Донбасса “на постоянной основе”. 

В Офисе президента заявили, что Украина не намерена этого делать. 

“Каждую сессию спрашивают: “Будет ли Украина включать особый статус в Конституцию?” Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте”, – рассказывал о переговорах трехсторонней контактной группы об урегулировании конфликта на Донбассе член украинской делегации, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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