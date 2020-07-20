Жириновский отреагировал на указ Путина о назначении врио главы Хабаровского края

20.07.2020, 16:16, Новости дня

ЛДПР благодарна президенту РФ Владимиру Путину за то, что врио губернатора Хабаровского края назначен депутат из фракции либерал-демократов в Госдуме Михаил Дегтярев, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

«Мы благодарны президенту за назначение депутата от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона. Тем более этого просили сами хабаровчане, чтобы новым главой региона был не москвич, не выходец из «Единой России», а представитель ЛДПР», – передает его слова ТАСС.

При этом Жириновский заявил, что партия «не бросает Сергея Фургала», а улики по делу якобы недостаточны.

Ранее Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент также встретился с Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора Хабаровского края.

Фургал был задержан по делу в отношении ОПГ, причастной к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца, он помещен в СИЗО «Лефортово». Следственный комитет сообщил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств и покушения.