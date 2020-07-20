Барецкий врезался в машину ДПС, пытавшуюся остановить его в центре Петербурга

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20.07.2020, 16:09, Разное

Стас Барецкий попал в аварию в центре Петербурга. Машина музыканта врезалась в автомобиль ДПС, который пытался его остановить.
Как пишет Nation-News, авто шоумена двигалось в районе проспектов Литейного и Невского. На их пересечении сотрудники дорожно-патрульной службы попытались задержать музыканта. Информации о причинах такого шага со стороны ДПС сам Барецкий не называет.

При попытке сбежать от преследователей он врезался в машину патруля. При этом Барецкий попытался, выйдя из салона своего автомобиля, отодвинуть машину сотрудников ДПС голыми руками. Однако сил шоумена для перемещения целого авто с людьми внутри не хватило.

Кроме того, во время составления протокола Барецкий, с его слов, немного «пошумел», других подробностей артист в беседе с журналистами не указал. Возможно, все детали инцидента станут темой различных телешоу, участником которых неоднократно становился рокер.

Известно, что раньше музыкант и бывший член рок-группировки «Ленинград» уже отличался нестандартными поступками. Также шоумен является приверженцем бодипозитива, призывая людей не стесняться собственного веса и объемов тела.





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