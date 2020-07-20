«Надо его держать»: Марина Газманова поделилась секретами счастливого брака с Олегом Газмановым

20.07.2020, 16:09, Разное

Марина Газманова поделилась своими секретами счастливого брака с певцом Олегом Газмановым. Супруги вместе уже 17 лет.

Марина Газманова призналась, поклонники часто интересуются, как в течение стольких лет она смогла удержать при себе артиста, и им удалось создать столь крепкий союз. «Чтобы держать Газманова, надо его держать», – призналась жена музыканта. При этом, по ее словам, необходимо обладать многими качествами, а именно: быть прекрасной хозяйкой и хорошей любовницей. Супруга старается не беспокоить любимого по пустякам, а свои желания осуществляет самостоятельно.

Также Марина Газманова большое внимание уделяет своей внешности и занимается спортом, чтобы быть всегда молодой и привлекательной. В браке с певцом она показывает мудрость, благоразумие и всепрощение, а он до этого времени нежно признается жене в своих чувствах.