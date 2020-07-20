Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова

20.07.2020, 16:08, Новости дня

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», – передает ТАСС слова Нефедовой.

Уточняется, что утверждение обвинения по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок.

Близкие погибшего потребовали компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей.



