В Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока – 2»

20.07.2020, 16:08, Новости дня

У Берлина нет никакого ответного плана на случай санкций США из-за «Северного потока – 2», в этом вопросе Германия оказалась в полной изоляции, пишет Bild со ссылкой на партию зеленых.

Судя по ответу Федерального министерства экономики на запрос политиков из партии зеленых, у немецких властей пока нет планов по ответу на санкции США. В ответе говорится, что штрафные меры только обсуждаются с другими странами-членами Евросоюза, а также с Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией, а решения пока никакого нет, передает RT.

Депутат бундестага от партии зеленых Клаудия Мюллер видит в этой реакции как признак «беспомощности» немецких властей, так и показатель того, в какой изоляции они оказались в этой ситуации. По ее словам, Берлин в ситуации с «Северным потоком – 2» учитывал только свои национальные интересы, а теперь оказался в безвыходной ситуации.

«Ни один европейский партнер не хочет садиться в одну лодку с Германией. «Северный поток – 2» все больше превращается во внешнеполитическую катастрофу», – сообщила Мюллер.

Сопредседатель немецкой партии зеленых Анналена Баербок также выступает против реализации проекта. Причины, по ее мнению, экологические, а не геополитические.

«Энергетическая политика Европы должна быть направлена на отказ от ископаемых источников энергии. От газопровода «Северный поток – 2» необходимо отказаться, в том числе, из соображений защиты климата. Нам необходима энергетическая политика, которая не будет зависеть ни от России, ни от США», – сказала Баербок.

В среду госсекретарь США Майкл Помпео объявил о расширении действия американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») на газопроводы «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Он потребовал «немедленно убираться» от участников российских проектов. МИД РФ обратил внимание, что эти санкции затрагивают и американских союзников в Европе, в Кремле назвали угрозы попыткой недобросовестной конкуренции.

Во вторник глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2».



