“Скоро”: Яна Рудковская готовится к новому пополнению в семье

20.07.2020, 15:53, Разное

Яна Рудковская вместе с Александром Плющенко готовятся к появлению нового наследника в семье. По словам продюсера, младенец может появится в их доме уже совсем скоро.

Бизнес-леди давно мечтает о ещё одном ребенке. Рудковская неоднократно обращалась к медикам за помощью: прошла через череду длительных обследований, пыталась забеременеть с помощью ЭКО, однако ничего не помогло знаменитости приблизиться к заветной мечте. Из-за неудачных попыток Яне Рудковской пришлось испытать стресс, поэтому во избежание появления дальнейших осложнений супружеская пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери.

В личном микроблоге в Instagram продюсер Димы Билана на вопрос одного из подписчиков о том, когда же появиться долгожданный малыш, ответила коротко и лаконично: “Скоро!”. Возможно, что выбранная Рудковской и Плющенко суррогатная мать подарит ребенка их семье в ближайшее время. Бизнесвумен пока не раскрывает никаких деталей, касающихся пополнения в семье.