 

В Шереметьево запустили экспресс-тестирование на коронавирус

20.07.2020, 15:48, Новости дня

РФПИ и Шереметьево сообщили о запуске экспресс-тестирования пассажиров на коронавирус, результаты теста можно будет получить в течение 60 минут.

Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и международным аэропортом Шереметьево запущен пилотный для транспортной отрасли проект по экспресс-тестированию прибывающих и вылетающих пассажиров на коронавирус с применением тест-систем производства компании EMG («Эвотек-Мирай Геномикс»), передает РИА «Новости».

Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через один час вводится в аэропорту Шереметьево перед предстоящим открытием международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров, отмечается в сообщении. Тестирование станет доступным для всех категорий пассажиров с 20 июля в здравпункте Терминала B (внутренние рейсы), начиная с 27 июля – в Терминале D (внутренние и международные рейсы). Результаты теста выдаются на русском и английском языках.

Система диагностики EMG, созданная при поддержке РФПИ, одна из самых быстрых и точных в мире, она адаптирована как для стационарных, так и для не имеющих аналогов мобильных мини-лабораторий (портативная система умещается в двух небольших чемоданах).

Ранее система была протестирована и сертифицирована специалистами Национального центра изучения вирусных респираторных инфекций при институте Пастера, которые 5 мая выдали положительное заключение на использование мобильных мини-лабораторий и реагентов во Франции.

Напомним, что Российско-японская команда исследователей создала тест-системы EMG – на данный момент это самый точный метод определения коронавируса на основе быстрой молекулярной диагностики на изотермальных реакциях.





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