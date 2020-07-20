Азербайджан выразил «горькое разочарование» из-за «недружественного шага» Сербии

20.07.2020, 15:48, Новости дня

В МИД Азербайджана вызвали временного поверенного в делах Сербии Даницу Веинович, замглавы азербайджанского МИД Халаф Халафов выразил «горькое разочарование» из-за якобы недружественных действий Сербии в отношении Баку.

Халафов сообщил Веинович со ссылкой на «достоверную и подтвержденную информацию», что из Сербии в Армению якобы отправлено большое число вооружений, в том числе минометов, информирует Haqqin.az.

Замглавы МИД Азербайджана также заявил, что при атаках ВС Армении в Товузском направлении границы в основном использовались минометы различного калибра, при обстрелах погибли азербайджанский генерал, 10 военнослужащих и один мирный житель.

Также Халафов указал Веинович на стратегические, партнерские отношения Азербайджана и Сербии – в частности, на подписанную в 2013 году на уровне глав двух государств декларацию о дружбе и стратегическом партнерстве, и на план действий по стратегическому партнерству от 2018 года. По словам Халафова, Азербайджан в тяжелые времена «всегда протягивал руку помощи Сербии», а вопрос поставок оружия в Армению всегда был деликатным вопросом.

Заявлено, что недружественный шаг Белграда «в поддержку агрессивной политики Армении» вызывает глубокое сожаление и горькое разочарование среди азербайджанского народа и руководства, по его словам, происходит подрыв дружественных отношений и стратегического партнерства.

Халафов потребовал от Сербии устранения причин таких действий.

Даница Веинович заявила, что не располагает информацией по этим вопросам, но пообещала передать информацию Белграду, выразив сожаление по поводу инцидента.

Ранее грузинская оппозиция потребовала от властей немедленных объяснений в связи с сообщением азербайджанского интернет-ресурса haqqin.az о поставках в Армению, через Грузию, оружия из Сербии и России, которое было использовано во время обострения конфликта с Азербайджаном.

Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля, там произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, пятеро получили ранения. Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.



