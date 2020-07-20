 

Мэр Норильска ушел в отставку

20.07.2020, 15:48, Новости дня

После совещания по коронавирусу с участием губернатора Красноярского края Александра Усса мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр пояснил, что принял решение из-за недоверия со стороны краевых властей, передает РИА «Новости».

«К сожалению, большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам. Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. Мне было высказано недоверие про мою работу», – сказал Ахметчин.

Глава Норильска на прошлой неделе заявил, что город самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом не справляется, запросив помощь краевых властей. Он также написал письмо Уссу, попросив поддержать врачей и средний медперсонал.

На Ахметчина в середине июня завели уголовное дело после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как он, как считают следователи, не принял должных мер по реагированию на ситуацию. Глава города продолжал исполнять обязанности, несмотря на уголовное дело.





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