 

Путин объявил о переносе “Бессмертного полка”

20.07.2020, 15:37, Разное

День Победы в 2020 году прошел не в привычном традиционном формате, когда по Красной площади проходит пышный парад, а дополняет его народное шествие “Бессмертного полка”. 9 мая из-за угрозы коронавируса пришлось ограничиться лишь пролетом авиации над городом.

Полноценный парад в 2020 году состоялся 24 июня, в тот самый день, когда Парад Победы состоялся 1945 году. Ожидалось, что ближе к концу лета, 26 июля, пройдет и “Бессмертный полк”. Однако этим планам не суждено было сбыться.

“Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год”, – цитирует “Царьград” Владимира Путина. Об этом он рассказал во время своего выступления перед работниками завода “Залив” в Крыму.

Напомним, акция “Бессмертный полк” проводится во всех уголках России и за ее пределами. Каждый год в День Победы люди вспоминают своих героических предков, которые погибли во время Великой Отечественной войны или ушли из жизни после нее, однако память о них живет до сих пор.

Эпидемия коронавируса в России внесла коррективы в планы организаторов акции в 2020 году. Непосредственно 9 мая было проведено шествие в формате онлайн. В традиционном виде марш хотели повторить позже, когда вирус начнет отступать.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Что произошло за ночь 6 июля. Коротко

18.07 / Бесславные гибриды

20.07 / Какой будет вторая волна коронавируса: ответ иммунолога

16.05 / “От Пугачевой услышала слова, которых мне не хватало”: Наташа Королева рассказала о расставании с Николаевым

31.05 / Астролог Мещёрская назвала шансы воссоединения Прилучного и Муцениеце

21.06 / Путин высказался о второй волне коронавируса в России

01.07 / «Время просто такое…»

01.07 / Мнение: Еще немного русофобии. Японо-американской

16.07 / Что произошло за ночь 16 июля

12.07 / Мнение: И.Г.Фарбен: Экономика нацистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска