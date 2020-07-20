«Черные ящики» украинского самолета, сбитого Ираном, доставлены во Францию

20.07.2020, 15:31, Новости дня

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что бортовые самописцы украинского пассажирского самолета, сбитого иранской ракетой, находятся в Париже и, как ожидается, будут доставлены во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в понедельник.

Шампань сообщил в Твиттере, что расследование будет проводиться в присутствии сотрудников канадского Совета по безопасности на транспорте.

Большинство из 176 пассажиров на борту самолета были гражданами или жителями Канады, либо направлялись в Канаду.

Иран заявил, что его военные случайно сбили самолет «Международных авиалиний Украины» в январе, вскоре после его вылета из аэропорта Тегерана, ошибочно приняв его за приближающуюся ракету.

Инцидент произошел в период обострения напряженности между Ираном и США, вскоре после того, как Иран нанес ракетные удары по нескольким базам в Ираке в ответ на убийство Соединенными Штатами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

Канада, Украина и другие страны, чьи граждане находились на борту самолета, потребовали тщательного расследования, и анализ так называемых «черных ящиков», извлеченных из-под обломков самолета, был предметом переговоров.

Самолет был произведен американской авиастроительной компанией Boeing, и из-за санкций США против Ирана США отказались отправлять в Иран оборудование, необходимое для расшифровки данных самописцев.