Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

20.07.2020, 15:31, Новости дня

Политик Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией. Он объяснил такое решение иском от компании «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В октябре 2019 году суд обязал Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 млн рублей по иску комбината питания, поставляющего еду в столичные школы и детские сады.

«Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность – вас – нам надо унести с собой, – написал Навальный. – Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма [взысканий] огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина».

В конце декабря 2019 года Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный и Любовь Соболь проиграли суд. Их обязали заплатить 88 миллионов рублей комбинату питания «Московский школьник», который связывают с Евгением Пригожиным, из-за сорвавшегося контракта с ООО «Социальное питание "Центр"».

В конце октября Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить ролик о комбинате «Московский школьник». В видео говорилось, что компания не соблюдает санитарные нормы, подделывает документы и поставляет в детские сады и школы некачественное питание. Суд постановил, что они опубликовали сведения, порочащие компанию «Московский школьник», в результате чего с ней расторг контракт один из клиентов.

В уведомлении о расторжении договора компания «Социальное питание "Центр"» указала, что не может сотрудничать с организацией, «чье имя регулярно, массово и в негативной форме» обсуждают в СМИ и интернете. «Открытые медиа» со ссылкой на базу юридических лиц «Контур. Фокус» выяснили, что компания «Социальное питание "Центр"» заключила с властями Москвы контракты на 6,4 миллиарда рублей. Учредителем компании является Елена Андреевна Гусарова. Она также указана в качестве исполнительного директора ЗАО «Комбинат дошкольного питания» на сайте московской школы № 667. Эта организация входит в группу компаний с «Конкордом» и «Московским школьником».