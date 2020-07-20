Адвокат заявил об освобождении администратора паблика «Омбудсмен полиции»

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20.07.2020, 15:30, Новости дня

Следствие решило отменить заключение под стражу администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова, в ближайшее время он выйдет на свободу, сообщил его адвокат Максим Пашков.

«Следствие изменило объем обвинения, по этой причине мера пресечения в виде содержания под стражей была сочтена нецелесообразной. Соответствующее постановление уже вынесено, оно будет направлено во ФСИН, после чего Худяков выйдет на свободу», – передает РИА «Новости» сообщение адвоката.

Он также отметил, что пока иная мера пресечения Худякову не избрана, этот вопрос может решиться, когда следствие будет предъявлять новое обвинение.

Ранее в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова было возбуждено два уголовных дела – за вымогательство и за распространение порнографии.

Напомним, московские правоохранители задержали Воронцова по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей, угрожая опубликовать его интимное фото.





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