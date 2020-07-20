 

Тата Бондарчук впервые показала нового ухажера

20.07.2020, 15:23, Разное

В конце прошлого года Тата развелась с Сергеем. Сейчас выяснилось, что сердце светской львицы уже занято. Звезда перестала скрывать роман с музыкантом.

Девушка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с новым возлюбленным. Сегодня бойфренду Бондарчук исполнилось 29 лет. Девушка поздравила его с днем рождения, добавив смайлик в виде сердца.

Подписчики порадовались за звезду, пожелав ей счастья и любви с новым избранником. Они отметили, что Тата умница и красавица, которая достойна всего самого лучшего.

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Публикация от Tata Bondarchuk (Mamiashvili) (@tatamamik) 19 Июл 2020 в 9:30 PDT

Сколько Бондарчук состоит в отношениях с музыкантом, неизвестно. О личной жизни она предпочитает не распространяться.

Напомним, что в декабре 2019 года Тата Бондарчук развелась с сыном знаменитого режиссера Федора Бондарчука. Супруги прожили в браке семь лет. Ради дочерей Риты и Веры они сохранили дружеские отношения.





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