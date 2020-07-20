 

Лолита отправилась на фестиваль “Славянский базар” на электричке: Мы же бешеные

20.07.2020, 15:23, Разное

Перед репетицией звезда рассказала, что ей пришлось пешком пересекать границу с Белоруссией. Артистка решила отправиться в соседнюю страну на перекладных. Вместе с командой певица села в электричку Москва – Смоленск в надежде, что в приграничном городе ее будет ждать машина организаторов фестиваля. Однако все пошло не по плану.

Автомобиль не пропустили в Россию, и в итоге Лолите пришлось срочно искать способ доехать до Белоруссии. Как отметила артистка, они заказали водителя, который подбросил их до границы, погранпост звезда пересекла пешком и уже после села в организаторскую машину.

Приключение Лолита восприняла с юмором. Несмотря на то что от долгой дороги звезда устала, она вовремя вышла на сцену. “Мы же бешеные”, – шутит артистка.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Июл 2020 в 1:54 PDT

На обратном пути певица успела заехать за продуктами. Она призналась, что обожает белорусские разносолы и всегда старается увезти в Москву селедку, творог, масло и хрен.

Лолита часто бывает в соседней стране, но добраться до местных достопримечательностей у нее не получается. В беседе с журналистом издания “Дни.ру” она пожаловалась, что из-за плотного графика успевает лишь с поезда на сцену и со сцены на поезд.





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