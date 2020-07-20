 

Просмотр порно связали с ухудшением эрекции

20.07.2020, 15:18, Разное


3
минуты

Чем больше мужчины смотрят порнографию, тем выше у них вероятность развития эректильной дисфункции. Кроме того, 35% опрошенных мужчин считали секс с партнером недостаточно возбуждающим. Об этом международная группа исследователей рассказала на виртуальной конференции Европейской урологической ассоциации.

Ученые опросили 3267 мужчин. Те ответили на 118 вопросов о порнографии, самоудовлетворении и сексе. Опрос фокусировался на мужчинах, у которых был секс в течение последних четырех недель. Это позволило ученым оценить эффект просмотра порно на обычную половую жизнь.

 «Мы обнаружили большой разброс в вариантах ответов», – сообщил профессор Гюнтер де Вин (Gunter de Win) из Антверпенского университета. В среднем мужчины смотрели порно примерно 70 минут в неделю, около 15 минут за раз, но были существенные отклонения от этих цифр.

У 23% мужчин в возрасте до 35 лет, участвовавших в опросе, были определенные трудности с достижением эрекции при сексе с партнером. Ученые отмечают, что эта цифра выше, чем они ожидали. Связь между временем просмотра порно и степенью ухудшения потенции была «очень существенной», сообщают они.

Порно вызывает импотенцию: как это происходит?

Интернет-порнография может быть виновата в росте количества молодых мужчин, страдающих проблемами с эрекцией, — импотенция стала затрагивать все больше сексуально активных мужчин моложе 40 лет.

Читать статью

«Нам нужно понять, что значит эта работа и чего она не значит. Это скорее опросник, нежели клиническое исследование. Это значит, что состав отвечающих людей может не отражать специфику всего населения. Однако эта работа была разработана с целью показать какую-либо связь между порнографией и эректильной дисфункцией. Учитывая довольно большой размер выборки, мы можем быть уверены в результатах», – прокомментировал Гюнтер де Вин исследование.

Исследование также показало, что:

  • 90% мужчин перематывают видео-ролики вперед, чтобы увидеть только самые возбуждающие сцены;
  • 65% мужчин считают, что секс с партнером дает больше возбуждение, чем порно;
  • 20% опрошенных отмечают, что им требуется просмотр более «экстремального» порно, чтобы возбудиться, как раньше.

Ученые считают, что эректильная дисфункция, сопутствующая просмотру порно, коренится именно в недостатке возбуждения. Далее ученые собираются точно выявить основной фактор, негативно влияющий на потенцию.

Читайте также

  • У БАД для улучшения потенции нашли опасное побочное действие
  • Импотенция утверждает о риске ранней смерти
  • Каждый двадцатый мужчина после удаления паховой грыжи сталкивается с сексуальными нарушениями




Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Мнение: Ликование телевизора

14.07 / Астрономы впервые обнаружили вокруг массивной звезды спиральные потоки вещества

17.06 / Коронавирус в России заставил людей экономить на еде

12.06 / Решение о Мегзите принц Гарри и Меган Маркл приняли до свадьбы

20.07 / Из Армении пишут

10.06 / Мнение: О хайпе на смерти

11.05 / Лучше, чем ничего

19.06 / Японские ученые научились опылять растения мыльными пузырями

13.05 / Что произошло за ночь 13 мая

01.06 / Мнение: О нероссийском нелекарстве от «неизвестного вируса»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска