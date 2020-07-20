Просмотр порно связали с ухудшением эрекции

20.07.2020, 15:18, Разное



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Чем больше мужчины смотрят порнографию, тем выше у них вероятность развития эректильной дисфункции. Кроме того, 35% опрошенных мужчин считали секс с партнером недостаточно возбуждающим. Об этом международная группа исследователей рассказала на виртуальной конференции Европейской урологической ассоциации.

Ученые опросили 3267 мужчин. Те ответили на 118 вопросов о порнографии, самоудовлетворении и сексе. Опрос фокусировался на мужчинах, у которых был секс в течение последних четырех недель. Это позволило ученым оценить эффект просмотра порно на обычную половую жизнь.

«Мы обнаружили большой разброс в вариантах ответов», – сообщил профессор Гюнтер де Вин (Gunter de Win) из Антверпенского университета. В среднем мужчины смотрели порно примерно 70 минут в неделю, около 15 минут за раз, но были существенные отклонения от этих цифр.

У 23% мужчин в возрасте до 35 лет, участвовавших в опросе, были определенные трудности с достижением эрекции при сексе с партнером. Ученые отмечают, что эта цифра выше, чем они ожидали. Связь между временем просмотра порно и степенью ухудшения потенции была «очень существенной», сообщают они.

Порно вызывает импотенцию: как это происходит?

Интернет-порнография может быть виновата в росте количества молодых мужчин, страдающих проблемами с эрекцией, — импотенция стала затрагивать все больше сексуально активных мужчин моложе 40 лет.

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«Нам нужно понять, что значит эта работа и чего она не значит. Это скорее опросник, нежели клиническое исследование. Это значит, что состав отвечающих людей может не отражать специфику всего населения. Однако эта работа была разработана с целью показать какую-либо связь между порнографией и эректильной дисфункцией. Учитывая довольно большой размер выборки, мы можем быть уверены в результатах», – прокомментировал Гюнтер де Вин исследование.

Исследование также показало, что:

90% мужчин перематывают видео-ролики вперед, чтобы увидеть только самые возбуждающие сцены;

65% мужчин считают, что секс с партнером дает больше возбуждение, чем порно;

20% опрошенных отмечают, что им требуется просмотр более «экстремального» порно, чтобы возбудиться, как раньше.

Ученые считают, что эректильная дисфункция, сопутствующая просмотру порно, коренится именно в недостатке возбуждения. Далее ученые собираются точно выявить основной фактор, негативно влияющий на потенцию.

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