 

В Кремле оценили эмоциональный фон среди мигрантов из-за конфликта Еревана и Баку

20.07.2020, 15:16, Новости дня

Россия надеется, что конфликт между Арменией и Азербайджаном будет урегулирован как можно скорее, что позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что в Москве и в целом в РФ живет много азербайджанцев и много армян, и все они являются добропорядочными гражданами РФ, я имею в виду тех, кто граждане РФ, помимо мигрантов, и они все уважаемые члены нашего общества. Очевидно, что эскалация на армяно-азербайджанской границе не может оставлять этих наших граждан безучастными, и, конечно, эмоционально они свою реакцию проявляют», – передает слова Пескова РИА «Новости».

По его словам, РФ призвала к сдержанности обе стороны, потребовав незамедлительно вернуться к режиму прекращения огня, прекратить любые проявления насилия.

«Поэтому мы надеемся, что как можно скорее эта ситуация будет урегулирована, и таким образом эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло», – сообщил Песков.

Напомним, 12 июля обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе, где произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пять человек получили ранения. Армения утверждает, что сбила 13 азербайджанских беспилотников и о трех подбитых азербайджанских танках.

Газета ВЗГЛЯД писала о продолжающихся на границе двух государств боях.





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