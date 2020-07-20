 

На Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

20.07.2020, 15:13, Новости дня

20 июля в результате обстрела российских оккупантов во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

По имеющимся данным, боевики обстреляли украинских военных вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области. Противник использовал автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

Как уточнили в штабе ООС, украинский военнослужащий получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Сьогодні, 20 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 20. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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