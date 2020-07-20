 

Киевское “Динамо” уволило Михайличенко

20.07.2020, 15:13, Новости дня

Киевское “Динамо” уволило главного тренера Алексея Михайличенко. Об этом 20 июля сообщает сайт столичного клуба.

Вместе с Михайличенко в отставку уходят и его ассистенты Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

“Приняв команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, “Динамо” выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра “Динамо” должна выйти на качественно иной уровень”, – говорится в сообщении.

Подготовку к следующему сезону “Динамо” начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду, руководство клуба сообщит позже.

19 июля в последнем туре Премьер-лиги Украины “Динамо” на столичном НСК “Олимпийский” проиграло “Колосу” из Ковалевки Киевской области (2:0). При этом киевляне сохранили второе место в итоговой турнирной таблице, дающее право участвовать в квалификации Лиги Чемпионов, лишь благодаря тому, что луганская “Заря” свела вничью свою игру против черниговской “Десны”.

На Facebook-странице киевского клуба завершившийся сезон охарактеризован как “провальный”.

Михайличенко возглавил “Динамо” в августе прошлого года. Под его руководством в этом сезоне киевляне выиграли Кубок Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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