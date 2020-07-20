В Общественной палате призвали ужесточить регулирование соцсетей

20.07.2020, 15:08, Новости дня

Социальные сети должны соблюдать российское законодательство, РФ нужно серьезное регулирование виртуального пространства, считают эксперты Общественной палаты. Это обсуждалось на площадке ОП РФ по теме модерации соцсетей и противодействию распространению деструктивного контента.

Участники обсуждения в Общественной палате РФ считают, что создавать новые виды контроля в интернете просто необходимо, пишет «ФедералПресс».

Первый зампред комиссии ОП по СМИ Александр Малькевич объясняет это постоянным появлением «огромного количества фейков, запрещенного и экстремистского контента».

«С этим нужно что-то делать, нужно прописывать ответственность соцсетей за размещаемую информацию. Нашей стране необходимо учитывать глобальный тренд на совершенствование законодательства. Для создания нейтральной онлайн-среды для безопасной коммуникации пользователей», – убежден Малькевич.

Как отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, «глобальные интернет-компании стали самостоятельными государствами, они обладают возможностями манипулировать общественным сознанием». Компании чаще всего не несут ответственности за нанесенный пользователям ущерб в виде распространения того или иного негативного контента в отношении них.

По ее словам, контролировать интернет хотят только в РФ – весь мир пытается «внести ответственность за распространение деструктивного контента». Так, рассказала Мизулина, в ЕС принимают свои законы, которые обязывают собственников соцсетей отвечать за размещенную информацию. В Германии закреплена норма, обязывающая соцсети удалять контент, который подрывает устои государства.

«Наше законодательство отстает от технологий. В цифровом мире наша вера в то, что мы слышим, видим, читаем, искажается до такой степени, что мы не знаем, кому доверять. Снижение доверия к информации – это следствие неограниченной власти, отсутствие ответственности социальных сетей. Практически каждый второй подросток в РФ находится под влиянием деструктивной информации в социальных сетях. Самое жуткое явление – распространение групп ультрадвижения, групп террористического экстремистского характера, в них часто ведется пропаганда нацизма, рассказывается, как создавать оружие, даются задания о нападении на соцучреждения и так далее», – сообщила Мизулина.

По мнению Екатерины Мизулиной, необходимо говорить и о введении дополнительных обязанностей для соцсетей – они должны самостоятельно принимать меры для блокировки деструктивного контента и реагировать на жалобы пользователей в случае появления негативной информации.

«Должен существовать запрет на продвижение информации, запрещенной на территории России», – сказала она.

Эксперты полагают, что прежде всего важно продумать, как «прописать» мессенджеры и другие социальные площадки в России. Если компании будут зарегистрированы на территории РФ, они вынуждены будут работать в правовом поле государства, обязаны будут показывать свои доходы от рекламы и таргетирования услуг.

«Если компании не хотят работать на территории РФ, не нужно бояться. Нужно штрафовать, и вплоть до их блокировки», – считает Екатерина Мизулина.

По мнению члена Ассоциации юристов РФ Александра Журавлева, для начала нужно определить критерии регулирования, критерии, по которым будет выявляться деструктивный контент, важно понимать и знать алгоритмы выявления фейков в социальных сетях. Проблемы, считает Журавлев, могут возникнуть с иностранными компаниями. Вряд ли можно будет заставить всех зарегистрировать свои представительства в России, а это автоматически ведет к неисполнению отечественного законодательства.

Может быть, стоит рассмотреть в связи с этим альтернативы блокировки, к которым относятся механизмы стимулирования и механизмы принуждения. Первые призваны упростить процедуру регистрации представительства на территории России, вторые – вынудить сделать это.

«Есть вариант замедления трафика. Если скорость будет падать, то пользователь сам откажется от использования той или иной социальной сети», – отметил Журавлев.

Есть и еще один вариант – воздействие через платежных агентов, то есть те компании, которые размещают в соцсетях рекламную информацию. Недавнее определение Верховного суда РФ говорит о том, что пользователь имеет право именно на территории своей страны судиться с любой иностранной платформой, размещающей рекламу и любые данные в России.

«Это значит, что в отношении иностранного игрока, социальной сети, которая работает на российскую аудиторию, но не платит налоги, не соблюдает наше законодательство о персональных данных, при наличии судебного акта можно будет ввести механизм, который позволит взыскивать судебные штрафы через специальных платежных агентов, которые действуют на территории РФ. Но важно продумать, чтобы это не ударило по нашему бизнесу, который использует рекламу в социальных сетях», – отметил Александр Журавлев.