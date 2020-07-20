Заказчикам на верфях в Крыму решено субсидировать 30% стоимости судна

20.07.2020, 15:08, Новости дня

Российские власти намерены субсидировать 30% стоимости судна для заказавших их на верфях в Крыму, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с работниками судостроительного завода «Залив».

«Что касается Крыма, то в этом году мы приняли решение предложить особую меру поддержки. (…) Во-первых, это связано с тем, что здесь затраты несколько выше, чем на других российских верфях (…) приняли решение субсидировать 30% стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать на крымских верфях свои будущие суда», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин также сообщил, что заложенные в Керчи в понедельник, 20 июля, универсальные десантные корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Кроме того, он рассказал, что строительство в РФ серии универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев будет продолжено после испытаний первых двух.