 

Адвокат назвал сроки обмена осужденного за шпионаж Уилана

20.07.2020, 15:08, Новости дня

Обмен гражданина США Пола Уилана, который осужден в РФ за шпионаж, может пройти в сентябре, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Обменять Уилана могут в сентябре. Пока же он остается в СИЗО «Лефортово», – передает его слова ТАСС.

Адвокат Уилана ранее допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Между тем, в МИД заявили, что РФ и США не проводят переговоры об обмене Уилана на россиян.

Замглавы МИД Сергей Рябков также заявлял, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном.

В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтверждала, что вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута находится в стадии обсуждения.





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