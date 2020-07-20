Мнение: Протаранила людей на остановке
20.07.2020, 15:06, Разное
В Москве произошла какая-то жесть: баба за рулем автобуса по непонятным причинам решила протаранить остановку общественного транспорта. Результат — один человек погиб, ещё двое получили серьёзные травмы.
Дело было сегодня утром на Краснодонской улице: водитель [ница] не справилась с управлением, входя в поворот и будто забыв повернуть руль обратно.
При этом, московский департамент транспорта успел прокомментировать произошедшее, заявив, что женщина якобы была «абсолютно чиста» и прошла все необходимые процедуры по выявлению «нетрезвости».
Хоть и власти Москвы выдадут семье погибшего необходимые компенсации, к жизни его это, увы, не вернёт.
Источник: Достало
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