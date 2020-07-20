Путин предложил Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края

20.07.2020, 14:53, Новости дня

Президент Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву занять должность временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне», – передает РИА «Новости» слова Дегтярева.

«Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. На повестке вопросы работы устойчивой правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции», – сказал Дегтярев Путину по видеосвязи.

Путин в понедельник подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и одновременно назначил Дегтярева исполняющим обязанности главы региона.

Отметим, что Михаил Дегтярев проходит обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва («школы губернаторов»). Программа была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.