 

В Мытищах обнаружили чернику с цезием

20.07.2020, 14:53, Новости дня

Специалисты государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы «Терветуправление №2» обнаружили превышение норматива по Цезию-137 в партии черники, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«По результатам радиологических исследований в одной партии черники общим весом более десяти килограммов обнаружено превышение по содержанию радиоактивного цезия. Превышение норматива в ягодах выявлено на сельскохозяйственном рынке в городе Мытищи. Черника, загрязненная радионуклидом, помещена на изолированное хранение с последующим уничтожением», – передает «Интерфакс» слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина со ссылкой на пресс-службу.

Ранее специалисты Роскачества напомнили о содержании опасных токсинов в овощах и фруктах. Так, даже безобидные овощи и фрукты содержат долю органических ядов, которые могут попасть в организм. Однако все эти токсины необходимы растениям для того, чтобы они успели достичь спелости и их не поедали раньше времени насекомые или другие паразиты.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / В ЮАР произошел захват заложников, погибли пять человек

08.06 / Столтенберг назвал сотрудничество Китая и России угрозой безопасности стран НАТО

11.06 / Трамп отказался переименовывать названные в честь конфедератов военные базы США

18.07 / РСЗО «Торнадо-С» подключились к внезапной проверке войск на юге России

04.06 / Погибший из-за действий полицейского Флойд болел коронавирусом

16.06 / В Москве прохожий открыл стрельбу по полицейским, двое ранены

30.05 / Guardian – у Великобритании оказалась самая высокая смертность от Covid-19 в Европе

21.05 / Чиновник из Перу прикинулся мертвым для избежания наказания за нарушение карантина

22.06 / В России ученого Ковалева приговорили к 7 годам колонии: его обвиняли в госизмене

13.06 / Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Марселе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска