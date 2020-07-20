 

Путин отправил Фургала в отставку

20.07.2020, 14:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

«Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края», – говорится в президентском указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в понедельник Путин встретился с Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора Хабаровского края.





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