Организаторы назвали новую дату шествия «Бессмертного полка»

20.07.2020, 14:48, Новости дня

Из-за эпидемиологической обстановки шествие «Бессмертного полка» переносится на 9 мая 2021 года, сообщило общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России».

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы не можем прогнозировать, в какую дату это будет возможно в этом году. Правильно будет перенести народное шествие «Бессмертного полка» на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать. И все мы пройдем в строю «Бессмертного полка», чествуя дедов и прадедов, защищавших нашу Родину в Великую Отечественную войну. Отрадно, что президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал это предложение, понимая нашу заботу о сохранении здоровья граждан», – передает ТАСС заявление движения.

Изначально планировалось, что «Бессмертный полк» состоится 26 июля, однако 16 июля организаторы заявили, что планируют перенести акцию на более поздний срок.

В понедельник президент Владимир Путин заявил, что считает правильным решение организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на следующий год.

С идеей о переносе шествия выступил народный артист СССР, сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой, который предложил провести полноценную акцию 9 мая 2021 года. До этого он же заявлял, что шествие можно перенести на 2 или 3 сентября.

Напомним, в этом году множество россиян приняли участие в памятных и торжественных мероприятиях, прошедших 9 мая, 22 и 24 июня. Так, 29 мая завершилось шествие «Бессмертного полка онлайн», которое длилось 20 дней. Трансляцию посмотрели около 25 млн человек со всего мира, в соцсетях трансляции посмотрели около 18 млн раз. В акции «Окна Победы», по данным ВЦИОМ, приняли участие 26% россиян, а в акции «Бессмертный полк на балконах» – 20%.