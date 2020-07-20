 

Новые АПЛ «Ясень-М» получат гиперзвуковое оружие

20.07.2020, 14:48, Новости дня

Две новые атомные подлодки модернизированного проекта 885М «Ясень-М», заложенные в понедельник в России, получат гиперзвуковое оружие, сообщил во время церемонии закладки гендиректор предприятия Севмаш, где строятся подлодки, Михаил Будниченко.

«Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее подводного российского флота», – передает ТАСС слова Будниченко.

Контракт на строительство многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М «Ясень-М» был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019».

Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 Северодвинск вошел в состав Северного флота в 2014 году.

Головная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» планируется к передаче флоту в 2020 году.





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