Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия

20.07.2020, 14:30, Новости дня

Заложенные в Керчи в понедельник, 20 июля, универсальные десантные корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», сообщил президент Владимир Путин во время церемонии закладки.

«По традиции универсальные десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных наших военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления Военно-морского флота, – это «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», – приводит его слова ТАСС.

Также Путин сообщил, что две атомные подлодки, заложенные в понедельник на «Севмаше», названы в честь городов воинской славы – «Воронеж» и «Владивосток».

Путин также сообщил, что строительство в РФ серии универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев будет продолжено после испытаний первых двух.