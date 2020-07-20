 

МИД назвал бездоказательными обвинения в кибератаках

20.07.2020, 14:30, Новости дня

Обвинения в адрес РФ и Китая в кибератаках политически мотивированы и используются для манипулирования общественным мнением, сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.

«Бездоказательность и политическая мотивированность подобных информационных вбросов очевидна. Печально то, что участие в провокационных акциях принимают не только наши американские партнеры», – передает РИА «Новости» слова Крутских со ссылкой на журнал «Международная жизнь».

Он также отметил, что «кампании по дезинформации, особенно в области здравоохранения, проводятся для манипулирования общественным мнением».

«Россия выступает за то, чтобы исключить возможность произвольного определения источника киберугроз без соответствующих технических доказательств государствами по собственному усмотрению», – добавил Крутских.

Кроме того, по его словам, Москва на фоне распространения коронавируса призывает отказаться от кибератак на объекты здравоохранения и критической инфраструктуры.

Также он уточнил, что вспышка COVID-19 «особенно ярко продемонстрировала риски и последствия злонамеренной деятельности», направленной на использование уязвимостей в период, «когда общество испытывает огромные трудности».

«Россия разделяет мнение ряда стран о необходимости защиты информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуры в сфере здравоохранения. Предлагаем закрепить за государствами обязательство воздерживаться от нападений не только на медицинские объекты, но и в целом на критическую информационную инфраструктуру учреждений, предоставляющих жизненно важные государственные услуги, в частности, в сфере образования, энергетики, транспорта, а также в банковской и финансовой сферах», – подчеркнул Крутских.

По его словам, планируется продолжать работать в этом направлении на переговорных площадках ООН по международной информационной безопасности.

Ранее сообщалось, что наряду с коронавирусом человечеству грозит «киберпандемия», она произошла из-за «негативного развития цифровых технологий». Проявлениями «киберпандемии» можно считать хакерство, кибертерроризм, кибервмешательство в частную жизнь и развитие государств.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / «Сказали, что слишком, перебор» – президент Украины рассказал, как хотел заразиться коронавирусом

13.07 / Президента Косово допросят в Гааге по делу о военных преступлениях

17.05 / Несмотря на снятие карантина, Макрон теряет популярность у французов

05.06 / В Британии заявили о новом «перехвате» российских самолетов над Балтикой

20.05 / Премьер Греции назвал дату начала турсезона

15.06 / Медик рассказала о выявлении нового осложнения после коронавируса

19.05 / 51% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении – опрос

27.06 / Финал Кубка Украины по футболу перенесли из Львова в Харьков

02.07 / Оппозиция в Новосибирске признала легитимность голосования по Конституции

11.05 / Столтенберг – ядерное оружие НАТО защищает мир и свободу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска