Иран казнил осужденного за шпионаж в пользу США и Израиля

20.07.2020, 14:25, Новости дня

Судебная система Ирана сообщила в понедельник, что бывший переводчик, которого правительство обвинило в шпионаже в пользу США и Израиля, а также помощи в установлении местонахождения командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани, был казнен.

Сам Сулеймани был убит в результате удара американского беспилотника в начале года.

Казнь Махмуда Мусави Маджда, который был арестован в 2018 году, состоялась на фоне протестов миллионов иранцев в социальных сетях против смертного приговора трем молодым мужчинам, обвиненным в участии в антиправительственных протестах в ноябре прошлого года.

Один из их адвокатов, Бабак Пакния, сообщил в воскресенье, что исполнение смертного приговора этим людям было приостановлено.

Адвокат назвал имена осужденных, которые являются друзьями. Это 26-летний работник розничной торговли Амирхоссейн Моради, 28-летний водитель Саид Тамджиди и 26-летний безработный Мохаммад Раджаби.

Верховный суд Ирана решил пересмотреть их дело, сообщило в воскресенье государственное телевидение.

«Исполнение смертного приговора в отношении трех ответчиков будет приостановлено, а их дело будет изучено повторно. После ходатайств адвокатов ответчиков, обвиняемых в грабеже с применением силы, а также в беспорядках в ходе протестов в ноябре прошлого года в соответствии со статьей 474, которая означает повторное рассмотрение дела, Верховный суд страны принял к рассмотрению их апелляцию», – сообщил диктор вещательной компании IRIB Али Зохурян.

Правозащитники заявляли, что вынесенные трем мужчинам приговоры направлены на то, чтобы разубедить людей в участии в будущих протестах и запугать возможных участников.

Хэштег «не казнить» на фарси был ретвитнут на прошлой неделе миллионы раз.

Тем временем государственное информагентство IRNA сообщило со ссылкой на иранскую полицию, что она арестовала участников акции протеста в Бехбехане на юго-западе страны за «незаконное и нарушающее нормы собрание».

Количество арестованных и их имена не сообщались.