 

Рената Литвинова, Риналь Мухаметов и другие гости “Фестиваля цветов”

20.07.2020, 14:20, Разное

Традиционный “Фестиваль цветов”, придуманный компанией Bosco di Ciliegi и проводимый в ГУМе, хорошо знают в Москве: каждое лето фасад универмага и его широкие линии превращаются в большую цветочную оранжерею. В этом году фестиваль расширил свое присутствие в столице – впервые высадка живых цветов состоялась и в Bosco Весне на Новом Арбате.

Лето ворвалось в торговый центр вместе с гирляндами из розовой герани и красной сальвии, оранжевого колеуса и сиреневого агератума, лимонного тагетеса и белой петуньи. Цветы украсили фасад универмага и пешеходную зону на Новом Арбате, а на нижнем этаже магазина расцвела огромная 180-метровая клумба. В создании этой красоты принимали участие продавцы, консультанты и управляющие “Весны”, а также друзья и клиенты Bosco di Ciliegi – Рената Литвинова, Риналь Мухаметов, Полина Аскери-Белоцерковская, Карина Андоленко, Елена Веснина, Юлия Шарапова и другие.

Рената ЛитвиноваРиналь МухаметовПолина Аскери-БелоцерковскаяСреди гостей – Михаил Куснирович, Елена ВеснинаИрина Йовович с дочкойКарина АндоленкоЮлия Шарапова





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